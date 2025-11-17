Juanlu, il Siviglia fissa il prezzo: Napoli in prima fila

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il Siviglia alza il muro per Juanlu Sánchez

Il nome di Juanlu Sánchez domina già le discussioni del mercato invernale. A 21 anni, il terzino del Siviglia è considerato uno dei profili più interessanti d’Europa grazie alla crescita mostrata in Liga. Il club andaluso lo ritiene un asset strategico e ha fissato il prezzo tra 20 e 25 milioni, una cifra che riflette il valore attuale del giocatore e funge da filtro per le numerose richieste arrivate nelle ultime settimane.

Il Napoli accelera: trattativa avviata

Il Napoli è la società più attiva. Da mesi porta avanti i colloqui con il Siviglia convinto che Juanlu Sánchez sia il rinforzo ideale per la fascia destra. La dirigenza azzurra vuole inserire un terzino dinamico e moderno nel ciclo tecnico guidato da Antonio Conte. La distanza resta sul prezzo, perché il club spagnolo non sembra disposto a concedere sconti e chiede il pagamento totale della valutazione.

Interesse diffuso in Europa: quattro club in corsa

Oltre al Napoli, ci sono Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen. Gli inglesi cercano un titolare giovane per la Premier League, la società basca vede in Juanlu Sánchez un rinforzo per ampliare le rotazioni, mentre il club tedesco valuta il profilo in vista di possibili partenze in Bundesliga. Ciò che significa veramente è che il terzino è entrato a pieno titolo nella categoria dei giocatori contesi.

Il futuro resta aperto. Restare in Liga garantirebbe continuità, ma una chiamata dalla Serie A o dalla Premier League potrebbe rappresentare un salto decisivo. Il destino di Juanlu Sánchez sarà uno dei temi centrali della sessione di gennaio.

