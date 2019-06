Presentazione Jovic Real Madrid: “Sono il ragazzo più felice del mondo”

Presentazione Jovic Real Madrid – È durata poco, ma quanto bastava, la presentazione di Luka Jovic come nuovo giocatore del Real Madrid. L’attaccante serbo classe ’97 nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Eintracht di Francoforte che lo ha riscattato dal Benfica, salvo poi rivenderlo al Real. Il club tedesco è riuscito così a ottenere una grossa plusvalenza.

Queste le poche parole in conferenza stampa da parte del giocatore serbo: “Buongiorno e grazie a tutti per essere venuti. Io sono il ragazzo più felice del mondo e sono molto eccitato e sicuro di aver preso la decisione migliore: in questo club darò tutto per vincere e per conquistare più titoli possibili. Grazie a tutti”

In precedenza invece, ha parlato a lungo Florentino Perez: “Oggi vogliamo condividere l’inizio di un nuovo progetto per la prossima stagione. Questo non è stato l’anno che ci aspettavamo. Siamo determinati ad affrontare il futuro ,Questo club non si arrende mai e lo dimostreremo. Vincere quattro Coppe dei Campioni è stato possibile grazie all’unità dei Blancos e a uno staff di alta qualità che ora sono nella leggenda. Ma ora per avere successo dobbiamo ancora una volta ripartire e migliorare e oggi è uno di quei giorni. Diamo così benvenuto a un giocatore di calcio che deve aiutarci a compiere questa missione.”