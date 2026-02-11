Jovetic svela: “Il Venezia mi voleva, ma ho detto no”
Il retroscena di mercato
A 36 anni, Stevan Jovetic continua a guardare avanti. L’attaccante montenegrino dell’Omonia Nicosia ha rivelato di aver ricevuto offerte dall’Italia, citando in modo esplicito il Venezia. Un interesse concreto, nel 2024, ma non sufficiente a convincerlo. “Non volevo essere coinvolto in una lotta per non retrocedere”, ha spiegato ai microfoni di Radio Bruno, chiarendo le ragioni del suo rifiuto.
Una scelta lucida, ponderata. Jovetic ha preferito la stabilità del progetto cipriota, dove è arrivato nel settembre 2024 e dove ha un contratto fino a maggio 2026.
I numeri con Omonia e Montenegro
Nella stagione 2025/2026 di Cyprus League, l’ex attaccante di Fiorentina e Inter ha collezionato 14 presenze, con 4 gol e 5 assist. Dati che raccontano di un giocatore ancora centrale nel gioco offensivo, capace di legare i reparti e incidere nei momenti chiave.
Con il Montenegro il bilancio è significativo: 90 presenze e 37 reti, numeri che certificano il peso specifico di un leader tecnico e carismatico. Secondo Transfermarkt, il suo valore attuale si attesta sui 300.000 euro, cifra che riflette l’età ma non cancella esperienza e qualità.
Il messaggio è chiaro. Jovetic non cerca un’ultima corsa romantica in Italia, ma un contesto competitivo dove sentirsi protagonista. E a Nicosia, oggi, ha trovato equilibrio e continuità.