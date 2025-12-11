Joseph Minala rompe il silenzio: la verità sull’età e il suo futuro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Un talento segnato da un’accusa mai dimostrata

La carriera di Joseph Minala è stata condizionata da una vicenda che lo ha marchiato più di qualunque prestazione. Oggi, a 29 anni, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Marsaxlokk ripercorre una storia fatta di sacrifici, trappole e ripartenze. Cresciuto a Yaoundé, in Camerun, in una famiglia numerosa, ha inseguito il suo sogno attraversando mezzo mondo con una determinazione rara.

Il suo arrivo in Italia, a soli quindici anni, fu segnato da una truffa che lo lasciò solo alla stazione Termini. Da lì iniziò un percorso complesso ma dignitoso, passando per una casa famiglia e alternando lavoretti a provini con Udinese, Inter, Milan, Roma e Napoli. Poi la svolta con la Lazio, grazie al pressing di Ogenyi Onazi e all’intuizione di Igli Tare.

Dall’esordio in Serie A all’ondata di sospetti

Nel 2014 Edy Reja gli regalò l’esordio in Serie A. Sembrava l’inizio di una favola. Invece arrivò l’onda d’urto: un sito senegalese diffuse la falsa notizia che avesse 42 anni. La vicenda diventò virale. Test, documenti e verifiche ufficiali confermarono più volte la sua reale età, ma l’etichetta rimase.

La voglia di riscatto non si è mai spenta

Oggi Minala gioca a Malta, ma guarda avanti. Vorrebbe tornare in Italia, almeno in Serie B, o iniziare un percorso da allenatore. Soprattutto sogna un giorno di rientrare alla Lazio o alla Salernitana, i luoghi dove si è sentito davvero apprezzato. Dopo anni di attacchi ingiustificati, cerca solo ciò che racconta da sempre: una carriera costruita con verità e dignità.