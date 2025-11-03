Jonathan David verso l’addio alla Juventus, lo vogliono due big
Jonathan David, avventura alla Juventus già ai titoli di coda
Arrivato in estate dal Lille a parametro zero, Jonathan David non ha ancora trovato spazio e continuità nella Juventus. Il canadese, 25 anni, ha messo insieme appena un gol e un assist in nove presenze di Serie A, troppo poco per un giocatore su cui la dirigenza bianconera aveva puntato con convinzione.
L’entourage lavora per una cessione a gennaio
Secondo Sky Sports, l’entourage di David è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione nel mercato di gennaio. I contatti con Tottenham e Bayern Monaco sarebbero stati avviati, con entrambe le società interessate a rinforzare il reparto offensivo. La Juventus, dal canto suo, non escluderebbe una cessione immediata, anche per liberare spazio salariale e rivedere le proprie strategie.
Un talento in cerca di riscatto
Con un contratto valido fino al 2030 e un valore di mercato stimato intorno ai 45 milioni di euro, Jonathan David resta un profilo appetibile sul panorama europeo. Il suo percorso con la nazionale canadese – 71 presenze e 37 reti – conferma il suo potenziale. Tuttavia, il suo futuro a Torino appare sempre più incerto. A gennaio, il canadese potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato invernale.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo