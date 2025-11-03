Jonathan David verso l’addio alla Juventus, lo vogliono due big

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Jonathan David, avventura alla Juventus già ai titoli di coda

Arrivato in estate dal Lille a parametro zero, Jonathan David non ha ancora trovato spazio e continuità nella Juventus. Il canadese, 25 anni, ha messo insieme appena un gol e un assist in nove presenze di Serie A, troppo poco per un giocatore su cui la dirigenza bianconera aveva puntato con convinzione.

L’entourage lavora per una cessione a gennaio

Secondo Sky Sports, l’entourage di David è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione nel mercato di gennaio. I contatti con Tottenham e Bayern Monaco sarebbero stati avviati, con entrambe le società interessate a rinforzare il reparto offensivo. La Juventus, dal canto suo, non escluderebbe una cessione immediata, anche per liberare spazio salariale e rivedere le proprie strategie.

Un talento in cerca di riscatto

Con un contratto valido fino al 2030 e un valore di mercato stimato intorno ai 45 milioni di euro, Jonathan David resta un profilo appetibile sul panorama europeo. Il suo percorso con la nazionale canadese – 71 presenze e 37 reti – conferma il suo potenziale. Tuttavia, il suo futuro a Torino appare sempre più incerto. A gennaio, il canadese potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato invernale.

