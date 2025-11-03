 Salta al contenuto

Jonathan David verso l’addio alla Juventus, lo vogliono due big

Cristiano Abbruzzese
Jonathan David

Jonathan David, avventura alla Juventus già ai titoli di coda

Arrivato in estate dal Lille a parametro zero, Jonathan David non ha ancora trovato spazio e continuità nella Juventus. Il canadese, 25 anni, ha messo insieme appena un gol e un assist in nove presenze di Serie A, troppo poco per un giocatore su cui la dirigenza bianconera aveva puntato con convinzione.

L’entourage lavora per una cessione a gennaio

Secondo Sky Sports, l’entourage di David è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione nel mercato di gennaio. I contatti con Tottenham e Bayern Monaco sarebbero stati avviati, con entrambe le società interessate a rinforzare il reparto offensivo. La Juventus, dal canto suo, non escluderebbe una cessione immediata, anche per liberare spazio salariale e rivedere le proprie strategie.

Un talento in cerca di riscatto

Con un contratto valido fino al 2030 e un valore di mercato stimato intorno ai 45 milioni di euro, Jonathan David resta un profilo appetibile sul panorama europeo. Il suo percorso con la nazionale canadese – 71 presenze e 37 reti – conferma il suo potenziale. Tuttavia, il suo futuro a Torino appare sempre più incerto. A gennaio, il canadese potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato invernale.

