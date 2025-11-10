Jonathan David, la Juventus pronta a cederlo già a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025

Jonathan David, avventura già finita alla Juventus?

L’esperienza di Jonathan David alla Juventus potrebbe chiudersi dopo pochi mesi. Arrivato dal Lille tra grandi aspettative, l’attaccante canadese non ha inciso come sperato, con un solo gol e un assist in dieci presenze di Serie A.

Luciano Spalletti si aspettava un contributo ben diverso dal classe 2000, ma il giocatore fatica ad adattarsi ai ritmi del calcio italiano e al sistema di gioco del tecnico. L’impatto sottotono ha spinto la dirigenza bianconera a valutare possibili soluzioni di mercato per gennaio.

Premier League alla finestra: Chelsea e Tottenham osservano

Secondo fonti inglesi, il Chelsea e il Tottenham Hotspur sono pronte a presentare offerte per Jonathan David nella prossima finestra di mercato. Entrambi i club cercano rinforzi offensivi: i Blues per risolvere la crisi realizzativa, gli Spurs per dare alternative a Thomas Frank, dopo l’addio di Harry Kane e l’incostanza di Richarlison.

Milan interessato al canadese

Anche il Milan segue con attenzione la situazione. I rossoneri, non pienamente soddisfatti del rendimento di Santiago Giménez, vedono in David un profilo ideale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

La Juventus valuta la cessione solo in caso di offerta da circa 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe di reinvestire su un nuovo attaccante. Le prossime settimane diranno se per Jonathan David sarà già tempo di voltare pagina.

LEGGI ANCHE: