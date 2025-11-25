Jonathan David, il Siviglia accelera: la Juventus apre al prestito

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

La delusione alla Juventus apre la porta al Siviglia

L’avventura di Jonathan David alla Juventus non ha rispettato le attese. Il canadese, esploso al Lille, fatica a trovare spazio e continuità in Serie A. Il minutaggio ridotto e un ruolo sempre meno centrale hanno convinto la dirigenza bianconera a valutare un prestito già nel mercato di gennaio. Qui entra in scena il Siviglia, da mesi alla ricerca di un attaccante capace di incidere subito nella Liga.

Il piano del Siviglia per un prestito mirato

La proposta del Siviglia ruota attorno a un prestito fino a fine stagione. L’ostacolo è finanziario, perché il club andaluso deve restare entro un rigido tetto salariale. Le parti stanno discutendo percentuali di stipendio e possibili bonus, ma la volontà del giocatore potrebbe facilitare l’operazione. Jonathan David, infatti, considera la Liga un contesto ideale per ritrovare ritmo e fiducia.

Un contesto tecnico perfetto per rilanciare il canadese

Il calcio spagnolo valorizza attaccanti rapidi e intelligenti negli spazi, caratteristiche che hanno reso Jonathan David uno dei talenti più seguiti d’Europa. Lo stile del Siviglia, più fluido e verticale rispetto alla Juventus, sembra cucito su misura per il suo profilo. Il club vede in lui una soluzione immediata per rafforzare un reparto offensivo in difficoltà.

Una mossa utile per entrambe le società

Per la Juventus si tratterebbe di liberare spazio tecnico e gestionale, mentre il Siviglia si assicurerebbe un attaccante giovane, motivato e con esperienza internazionale. Tutto indica che il nome di Jonathan David sarà uno dei più caldi del prossimo mercato invernale.

LEGGI ANCHE: