John Stones verso l’addio? Il City valuta il futuro del difensore

Il futuro di John Stones al Manchester City appare sempre più in bilico. Il difensore inglese, attualmente infortunato a una gamba, si trova nell’ultimo anno del suo contratto con i Citizens e il manager Pep Guardiola ha espresso dubbi sulla sua permanenza a lungo termine. Questa incertezza, unita alle ricerche di mercato del club, alimenta le speculazioni su un possibile addio già nella prossima estate.

Il contesto: infortuni e ricerca di un rimpiazzo

La situazione di Stones, 31enne, è complicata da un periodo negativo con gli infortuni negli ultimi 18 mesi. La sua assenza, insieme a quella di altri difensori chiave come Rúben Dias e Joško Gvardiol, ha spinto il Manchester City a cercare rinforzi immediati per il reparto. Il club ha identificato in Marc Guéhi del Crystal Palace il profilo ideale per rafforzare la difesa, puntando a un centrale inglese nel pieno della maturità e abituato alla Premier League. L’arrivo di un nuovo difensore potrebbe accelerare la partenza di Stones.

La decisione di Guardiola e le opzioni sul mercato

Pep Guardiola ha ammesso che una decisione sul futuro di Stones verrà presa valutando i suoi minuti in campo nelle stagioni recenti. Il club, da parte sua, sembra orientato a un ricambio generazionale in difesa e potrebbe decidere di non rinnovare il contratto in scadenza. Sebbene circolino voci su un interesse di club italiani come Milan, Napoli e Como, queste indiscrezioni non trovano al momento riscontro nelle fonti ufficiali più attendibili. Il panorama per Stones, qualora lasciasse il City, rimane quindi aperto, con la Saudi Pro League e la MLS citate tra le possibili destinazioni.