Joel Pohjanpalo vicino al Palermo: futuro lontano da Venezia?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Gennaio 2025

Il Palermo sarebbe a un passo dall’acquisire Joel Pohjanpalo, attualmente tra i protagonisti principali del Venezia. Il centravanti finlandese, soprannominato “l’eroe di casa” per il suo impatto decisivo sulla squadra veneta, è al centro delle attenzioni del club siciliano, che sembra intenzionato a concludere la trattativa nei prossimi giorni.

Un pilastro per il Venezia

Da quando è approdato al Venezia, Pohjanpalo si è distinto come uno dei giocatori più influenti, non solo per i suoi gol, ma anche per la leadership mostrata in campo. Il suo apporto è stato determinante per le ambizioni del club, rendendolo una figura insostituibile per i tifosi e per l’organico della squadra.

Il richiamo del progetto Palermo

Nonostante il ruolo centrale ricoperto al Venezia, il progetto del Palermo, ambizioso e con un occhio puntato alla promozione in Serie A, potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per il giocatore. Il club siciliano sembra vedere in Pohjanpalo il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo e dare solidità alla squadra.

I dettagli della trattativa

Le indiscrezioni parlano di negoziati già avviati tra le due società, con il Palermo pronto a formulare un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del centravanti finlandese. Il Venezia, pur consapevole del valore del giocatore, potrebbe essere costretto a cedere di fronte alla volontà del giocatore e a un’offerta economicamente vantaggiosa.

Un addio che pesa

Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, per il Venezia si tratterebbe di una perdita significativa, ma per Pohjanpalo potrebbe rappresentare un passo avanti nella carriera, in un club che aspira a tornare ai vertici del calcio italiano.

Conclusione

Con il Palermo pronto a chiudere l’affare, il futuro di Joel Pohjanpalo sembra sempre più lontano dal Venezia. Riuscirà il club veneto a colmare il vuoto lasciato dal suo “eroe di casa”?

LEGGI ANCHE: