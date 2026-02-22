Joe Gomez torna in orbita Milan: assist dalla scadenza contrattuale

Il Milan starebbe nuovamente pensando di allacciare i contatti con il Liverpool per Joe Gomez, centrale inglese in scadenza nel 2027

GOMEZ JOE MILAN SCADENZA – Il mercato estivo è ancora distante, ma la prima idea del Milan per la sessione che verrà ripercorrerebbe le orme del recente passato. A gennaio, infatti, la società rossonera aveva imbastito una trattativa con il Liverpool per Joe Gomez, esperto centrale giunto al decimo anno nei Reds. Il mancato accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto avrebbe rinviato tutto a data da destinarsi, con la dirigenza di Via Aldo Rossi dissuasa dall’intervenire sul mercato considerando l’ottimo rendimento di Koni De Winter nel corso delle ultime uscite. Con l’arrivo dell’estate, però, e con l’eventuale pass per la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions, il Diavolo riattiverebbe il mirino su un vecchio pallino mai passato realmente di moda.

Secondo quanto riferito dal portale Caught Inside, un possibile assist potrebbe giungere dalla scadenza contrattuale fissata nell’accordo pluriennale tra il centrale inglese e il Liverpool: 30 giugno 2027. I Reds avrebbero l’ultima opportunità di monetizzare dalla cessione del classe 1997 proprio a giugno, a un anno dalla cessazione del rapporto tra le parti. Consapevole di ciò, il Milan potrebbe pensare di riallacciare i contatti con il club britannico e condurre a Milanello un centrale di esperienza e affidabilità, adattabile sia da braccetto sia in posizione di difensore centrale, nell’ottica di impostare nuove rotazioni della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Joe Gomez in uscita dal Liverpool: Milan e Bayern Monaco alla finestra

Nel corso di questa stagione, Joe Gomez ha totalizzato 20 presenze in tutte le competizioni non risultando una primissima scelta di Mister Arne Slot. Appena 4 le presenze da titolare in Premier League, con il recupero di Giovanni Leoni che precluderebbe ulteriore spazio al difensore di origini gambiane. Il Milan non avrebbe mollato il colpo e sarebbe pronto a iscriversi nuovamente alla corsa per il centrale cercando di anticipare il Bayern Monaco, altro club sulle tracce di Gomez.