Joaquin Panicelli, il Barcellona punta il bomber dello Strasburgo

Pubblicato il 5 Novembre 2025

Il Barcellona guarda alla Ligue 1

Il Barcellona ha messo gli occhi su Joaquin Panicelli, attaccante argentino di 23 anni che sta brillando con lo Strasburgo in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club catalano segue con grande interesse l’evoluzione del giocatore, protagonista di un avvio di stagione sorprendente con 9 gol in 11 partite di campionato.

Un talento in piena ascesa

Panicelli si è imposto come una delle rivelazioni del calcio francese. Segna in media ogni 95 minuti e guida la classifica marcatori, confermandosi come un attaccante completo. Oltre alla capacità realizzativa, mostra freddezza sotto porta, movimento intelligente e ottima visione di gioco. In Conference League, ha aggiunto un’altra rete, dimostrando continuità anche sul piano internazionale.

Il profilo ideale per il gioco blaugrana

Ciò che più intriga il Barcellona è la versatilità di Panicelli. Può agire sia da centravanti che da esterno offensivo. Il suo stile dinamico e la capacità di adattarsi a un calcio di possesso lo rendono un profilo perfettamente compatibile con la filosofia del club catalano.

Dalla pioggia dell’Alsazia alla luce della Catalogna, Joaquin Panicelli potrebbe presto compiere il salto che trasforma un talento in una leggenda.

