Joao Pedro rifiuta il Pisa: resta in Messico, addio al ritorno in A

Il dietrofront dell’attaccante

Joao Pedro spezza l’entusiasmo di Pisa e dei suoi tifosi: l’italo-brasiliano, 71 gol in Serie A all’attivo con la maglia del Cagliari, ha comunicato personalmente l’intenzione di restare in Messico. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo: il club toscano aveva offerto 3,5 milioni di euro per la clausola rescissoria all’Atlético San Luis, ma Joao Pedro ha interrotto ogni dialogo con un messaggio inequivocabile.

Il messaggio che chiude ogni spiraglio

“Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà”. Parole nette che blindano il presente e il futuro lontano dall’Italia.

Pisa, nuovo piano per l’attacco

La dirigenza toscana, dopo aver già ufficializzato l’arrivo di Durosinmi, è costretta a ripiegare su altri profili offensivi per rafforzare la corsa alla salvezza.