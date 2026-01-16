Joao Pedro rifiuta il Pisa: resta in Messico, addio al ritorno in A
Il dietrofront dell’attaccante
Il messaggio che chiude ogni spiraglio
“Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà”. Parole nette che blindano il presente e il futuro lontano dall’Italia.
Pisa, nuovo piano per l’attacco
La dirigenza toscana, dopo aver già ufficializzato l’arrivo di Durosinmi, è costretta a ripiegare su altri profili offensivi per rafforzare la corsa alla salvezza.