Joao Pedro può lasciare Cagliari, Atalanta in pole?

Joao Pedro, centrocampista offensivo brasiliano del Cagliari potrebbe andare all’Atalanta. Le ultime voci di mercato sembrano andare sempre più con insistenza verso questa direzione: una parte in denaro ed una contropartita tecnica da offrire ai sardi come Federico Mattiello, 23enne che per varie vicissitudini ha giocato poco in questi anni.

Joao Pedro era stato accostato anche a Lazio, Genoa e Torino; le parole di Piccioli, il suo agente, un mese fa, non si sbilanciavano sul futuro del suo assistito, il quale si è sempre trovato bene a in Sardegna; tuttavia, la prossima stagione è quella dove è molto probabile una nuova esperienza per lui.

