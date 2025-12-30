Joao Cancelo fuori rosa all’Al-Hilal: ritorno in Europa?

La rottura con l’Al-Hilal

L’esperienza di Joao Cancelo all’Al-Hilal è arrivata al capolinea. La decisione di Simone Inzaghi di escluderlo dalla lista per la Saudi Pro League ha di fatto messo il terzino portoghese fuori rosa. Una scelta netta, maturata anche alla luce dei vincoli regolamentari sugli stranieri e di una stagione segnata dall’infortunio muscolare che ne ha rallentato l’inserimento.

I motivi dell’esclusione

Per il campionato, Simone Inzaghi ha confermato il gruppo già utilizzato nel girone d’andata, lasciando fuori Cancelo nonostante il rientro e alcune presenze in Champions League asiatica. La linea tecnica non cambierà e il messaggio al giocatore è stato chiaro: spazio azzerato in patria.

L’obiettivo Mondiale

Nell’anno che porta al Mondiale, Joao Cancelo non vuole correre rischi. Ha bisogno di continuità, ritmo e visibilità per restare nel giro della Nazionale portoghese. Ecco perché l’uscita anticipata dall’Arabia è diventata una priorità condivisa.

Jorge Mendes muove il mercato

Il regista dell’operazione è Jorge Mendes, già al lavoro per trovare una soluzione europea. La Premier League, dove Cancelo ha brillato con il Manchester City, resta un’opzione concreta. Aperta anche la pista portoghese. Più fredda l’ipotesi Barcellona, già scartata.

Condizioni favorevoli

L’Al-Hilal non farà muro. Si valuta un prestito con contributo all’ingaggio, formula che rende Joao Cancelo un’occasione reale per club in cerca di qualità ed esperienza sulle fasce. Le big osservano. E il mercato si prepara a muoversi.