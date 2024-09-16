Jhon Duran, il predestinato. Ecco chi è il talento dell’Aston Villa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Settembre 2024 · Aggiornato il 16 Settembre 2024

Jhon Duran, attaccante colombiano dell’Aston Villa, sta rapidamente diventando uno dei nomi più interessanti della Premier League. Nato il 13 dicembre 2003, Duran ha dimostrato di avere un grande potenziale sin dai suoi esordi nel calcio professionistico. La sua carriera è decollata quando ha firmato per l’Aston Villa nel gennaio 2023, e da allora ha continuato a impressionare con le sue prestazioni.

Carriera Iniziata in Colombia

Duran ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Envigado, un club colombiano noto per aver lanciato molti talenti. Ha debuttato in prima squadra a soli 15 anni, dimostrando fin da subito le sue qualità. Nel 2021, è stato acquistato dal Chicago Fire, squadra della Major League Soccer (MLS), dove ha continuato a impressionare con le sue abilità tecniche e il suo fiuto per il gol.

L’Arrivo all’Aston Villa

Nel gennaio 2023, Jhon Duran è stato acquistato dall’Aston Villa per una cifra di circa 18 milioni di sterline, bonus compresi. Questo trasferimento ha segnato un passo importante nella sua carriera, permettendogli di confrontarsi con uno dei campionati più competitivi al mondo. Nella sua prima stagione con i Villans, Duran ha segnato 5 gol in 23 partite di Premier League, dimostrando di avere il potenziale per diventare una stella del calcio inglese. Nell’ultimo match di campionato contro l’Everton, il classe 2003 ha regalato la vittoria all’Aston Villa realizzando la rete decisiva al minuto 76′ con un potente sinistro pieno di effetto da fuori area, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore Pickford.

Prestazioni in Nazionale

Oltre ai successi a livello di club, Duran sta rappresentando la Colombia a livello internazionale. Ha debuttato con la nazionale maggiore nel settembre 2022 e ha segnato il suo primo gol in un’amichevole contro il Giappone nel marzo 2023. La sua presenza in nazionale è vista come un segno del suo crescente status nel mondo del calcio.

Un Giocatore Versatile

Duran è noto per la sua versatilità in attacco. Può giocare sia come centravanti che come esterno, grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling. Questa capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rende un elemento prezioso per l’Aston Villa, che sta cercando di competere ai massimi livelli sia in Premier League che nelle competizioni europee. La sua abilità nel segnare gol e creare occasioni per i compagni lo ha reso un giocatore da tenere d’occhio nelle prossime stagioni.

Voci di Calciomercato

Durante l’ultima finestra di calciomercato estiva, ci sono state numerose voci riguardanti un possibile trasferimento di Jhon Duran. Club di alto profilo come Chelsea e Milan hanno mostrato interesse per il giovane attaccante, attratti dalle sue prestazioni in ascesa e dal suo potenziale di crescita. Tuttavia, l’Aston Villa è riuscita a trattenere il giocatore, assicurandosi che continui a essere una parte fondamentale del loro progetto futuro.

Un Futuro Promettente

Con un contratto che lo lega all’Aston Villa fino al 2028, Jhon Duran ha ancora molte opportunità per crescere e migliorare. La sua dedizione e il suo talento lo rendono un giocatore da tenere d’occhio nei prossimi anni. I tifosi dell’Aston Villa possono aspettarsi grandi cose da lui, mentre continua a lasciare il segno sia in Premier League che nelle competizioni internazionali.