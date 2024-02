Jerome Boateng, centrale tedesco svincolato dallo scorso giugno, è un calciatore della Salernitana: affare ufficiale

Detto, fatto. Qualche mese dopo la dichiarazione circa la volontà di trasferirsi in Serie A per iniziare una nuova avventura, probabilmente l’ultima in carriera, in un campionato nel quale ha militato anche il fratello, Kevin Prince, grande protagonista del primo Milan “Allegriano“, per Jerome Boateng si sono spalancate le porte del nostro calcio. La Salernitana, infatti, ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale diramato in giornata odierna, di aver raggiunto un accordo con il difensore tedesco, Campione del Mondo con la Nazionale nell’edizione brasiliana del 2014. Le visite mediche cui è stato sottoposto il trentacinquenne centrale hanno evidenziato esiti più che confortanti circa le condizioni fisiche di Boateng.

Filippo Inzaghi, dunque, potrà beneficiare dell’esperienza e del grande bagaglio tecnico di un calciatore che, in carriera, è riuscito a conquistare tutti i più importanti trofei nazionali e internazionali, tra i quali due Champions League, due SuperCoppe Europee, altrettanti Mondiali per Club e ben nove BundesLiga. La società granata ha fortemente voluto concludere l’operazione che condurrà l’esperto centrale teutonico a guidare una retroguardia difensiva che ha troppo spesso fatto emergere qualche lacuna di troppo. Di seguito, il comunicato ufficiale emesso dalla Salernitana:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ‘88 Jerome Boateng. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 5”.

