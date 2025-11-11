 Salta al contenuto

Jasurek chiarisce: “Lobotka e Conte, un legame fortissimo”

Cristiano Abbruzzese
Lobotka

Foto © Stefano D’Offizi

L’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jasurek, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per chiarire alcune dichiarazioni circolate sul futuro del centrocampista del Napoli e sul suo rapporto con Antonio Conte. Il procuratore ha smentito qualsiasi malinteso, definendo il legame tra il tecnico e il suo assistito “come quello tra padre e figlio”.

“Tutta questa storia è incredibile”, ha spiegato Jasurek. “Le mie parole sono state travisate. Con Conte è dura allenarsi perché è esigente, ma ho detto che sono felice di questo, perché è un vincente. Ho solo scherzato sul mercato, come si fa spesso in un podcast. In Slovacchia lo hanno capito tutti”.

Un legame profondo con Napoli

Lobotka, arrivato nel 2020, è oggi un pilastro del Napoli e un riferimento assoluto per il progetto tecnico di Conte. “Per Stanislav, Napoli è come una seconda casa”, ha aggiunto Jasurek. “Ha comprato casa in città, ama i tifosi e sente questa maglia come parte di sé”.

Obiettivi e ambizioni

Lobotka sogna di arricchire il suo palmarès con un nuovo titolo in Serie A e una grande corsa in Champions League. Parallelamente, guiderà la Slovacchia nei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale contro Irlanda del Nord e Germania, dove sarà ancora una volta il leader della squadra.

