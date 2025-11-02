Jashari, primo capitolo: convocato per Milan-Roma, ma il ruolo…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Novembre 2025

Ardon Jashari, centrocampista del Milan e pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio, viene considerato un play da Allegri: il ruolo

JASHARI MILAN RUOLO – Dopo il lunghissimo prologo estivo – con un tormentone di mercato lungo un’intera sessione – Ardon Jashari è pronto a scrivere il primo capitolo della nuova avventura al Milan. Il centrocampista svizzero rientrerà nelle rotazioni di Massimiliano Allegri per la mediana rossonera a partire da questa sera, anche se a ritmo ridotto in seguito al grave infortunio rimediato al perone. L’estenuante trattativa con il Brugge, i primi allenamenti di una nuova e tanto agognata esperienza. Poi, il crack nel corso di un allenamento e lo scontro fortuito con Santiago Gimenez. Era fine agosto e, da quel momento, l’ambiente rossonero ha atteso il ritorno tra i convocati di un calciatore ancora tutto da scoprire. Ruolo in primis, a giudicare dalle primissime dichiarazioni del Mister livornese.

Dubbio ruolo per Jashari: ora, è arrivato il momento di scoprire le carte

Poco prima dell’infortunio, infatti, il mediano elvetico aveva giocato qualche spezzone nelle amichevoli della Tournée londinese del Diavolo da play. Esattamente come nei quaranta minuti racimolati tra Coppa Italia e Serie A, rispettivamente contro Bari e Cremonese. Prime e uniche due presenze ufficiali per un centrocampista che, al momento, viene considerato l’alter ego di Luka Modric, a protezione della difesa, al pari di Ricci.

Tanto, che sin dai primi allenamenti a Milanello erano nati dubbi circa la composizione della mediana delineata dallo stesso Allegri, con tre calciatori individuati nello stesso ruolo. Le necessità derivanti dall’infortunio di Adrien Rabiot, poi, hanno condotto l’ex Torino a disimpegnarsi da mezzala contro Pisa e Atalanta, match nel quale, Ricci, ha trovato anche la via delle rete per la prima volta in rossonero.

Modric e Fofana, gli insostituibili di Max: Jashari cerca ruolo

La domanda, dunque, sorge spontanea: considerando il rientro di Ardon Jashari, in quale posizione verrà impiegato lo svizzero? Data l’insostituibilità dell’altra mezzala, Youssouf Fofana, è probabile che il tecnico possa considerare il classe 2002 (e piatto forte del menù del mercato estivo del Diavolo) alternativo proprio a Modric. Compito arduo, per Ardon, imporsi da titolare al cospetto di Sua Maestà. Da questo momento, però, l’elvetico potrà scrivere la propria storia rossonera e risultare una pedina importante nello scacchiere del Mister livornese. A prescindere dal ruolo.

