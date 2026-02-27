Jashari e il Milan: “Su Allegri, l’arrivo a Milanello e la Champions…”

Ardon Jashari, mediano del Milan acquistato dal Brugge in estate, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Allegri e della Champions

JASHARI MILAN ALLEGRI CHAMPIONS – “Il Milan, per me, è magia. Un club magico nel quale avrei sempre voluto giocare”. Una lunga telenovela di mercato con il Brugge e la frattura del perone pochi allenamenti dopo lo sbarco a Milanello. Ardon Jashari, centrocampista classe 2002, ha vissuto mesi davvero controversi dal momento in cui il Diavolo ha posato gli occhi sulle sue prestazioni. Il mediano elvetico sta cominciando a vivere la propria “magia” nel corso delle ultime settimane, con il rientro in pianta stabile in gruppo e la presenza più costante nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Dopo Modric e prima di Fofana, nelle gerarchie del futuro e del presente dei rossoneri. Il tecnico livornese lo considera l’erede del croato, ma lo impiega anche da mezzala e proprio contro la Cremonese, Jashari potrebbe rimpiazzare nuovamente il francese negli undici titolari.

L’ex Brugge sta ritrovando fiducia e minuti, nel pieno segno di un sogno che ha esaudito a partire dalla scorsa estate: “Quando mi hanno detto che avrei potuto preparare i bagagli e imbarcarmi verso Milano, è stata un’emozione indescrivibile. Il Milan è magico e provo una sensazione fantastica a difendere i colori di questo storico club. Gioco e rendo al massimo per ogni tifoso, ma anche per rendere orgoglioso me stesso. Provo a convincere Mister Allegri e metterlo in difficoltà nelle scelte: lo considero un allenatore importante, per quello che ha vinto e per la passione che ci mette. Parliamo di un tecnico importante per tutto il gruppo”, ha dichiarato Jashari a Sportmediaset.

Jashari e il Milan, amore a prima vista: l’obiettivo stagionale

“Dobbiamo andare a giocare la prossima edizione della Champions e stiamo lavorando duramente, da inizio anno, per riuscire nell’intento. Quando giochi quella competizioni significa vivere notti indimenticabili”. E Ardon Jashari vuole esserci, con la casacca dei sogni sulle spalle.