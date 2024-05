Jakub Kiwior, centrale polacco in forza all’Arsenal, è un nome sondato più volte dal Milan: rossoneri pronti al nuovo assalto

Quarantanove reti subite solamente Serie A, media di 1,13 a partita. Il dato impietoso fatto registrare dalla difesa (o meglio, dalla fase difensiva) del Milan nel corso di questo campionato, chiarisce perfettamente i motivi per cui il Diavolo sia stato costretto ad abdicare dalla corsa Scudetto con largo anticipo rispetto alle premesse iniziali. Il muro eretto nel 2022, anno coinciso, guarda caso, con la conquista del Tricolore, con appena trentuno reti subite, sembra crollato su se stesso in queste ultime due annate più nere, che rosse. In ottica mercato, dunque, sarebbe lecito attendere un tassello che vada a completare un puzzle continuamente pervaso da infortuni e in un contesto in cui, anche i migliori, faticano a esaltarsi. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, starebbe tornado in auge un nome per tutte le stagioni: Jakub Kiwior.

Il centrale polacco, presente sulla lista della spesa del Diavolo sin dalla gestione targata Maldini – Massara, potrebbe chiedere più spazio all’Arsenal nel corso della prossima stagione, con la conseguente decisione dei Gunners di cedere il calciatore per evitare una minusvalenza sul mercato rispetto ai 25 milioni versati nelle casse dello Spezia, un anno e mezzo fa.

Jakub Kiwior, un grande mattoncino adatto alla ricostruzione del muro del Milan

Il Milan potrebbe tentare di riaprire il dossier del classe 2000 proponendogli un ruolo da protagonista nella retroguardia rossonera, complice anche la voglia del polacco di far ritorno nel Bel Paese per proseguire in quel percorso di crescita iniziato in Liguria. L’ex centrale dello Spezia ha il contratto in scadenza a giugno, ma uno stipendio che rientrerebbe nei parametri imposti dal Fondo RedBird, ammontante circa a 2,5 milioni di euro. La ricerca del Diavolo di un tassello che possa riformare un muro ormai crollato, passerà soprattutto dal mercato.

