Jaka Bijol pronto a lasciare l’Udinese: “Cerco nuove sfide”

Bijol annuncia l’addio: “Non mi vedo più con questi colori”

Jaka Bijol, colonna difensiva dell’Udinese, ha ufficializzato il proprio desiderio di lasciare il club friulano al termine della stagione. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Telefriuli, il centrale sloveno ha dichiarato apertamente di non sentirsi più rappresentato dai colori bianconeri, aprendo così le porte a un possibile trasferimento, sia in Serie A che in campionati esteri.

Tre stagioni in Friuli: ora la voglia di cambiare

Arrivato all’Udinese nell’estate del 2022, Bijol si è rapidamente imposto come leader della retroguardia friulana, collezionando prestazioni di alto livello. Tuttavia, l’ultima annata non ha rispecchiato le sue aspettative personali e collettive. “Penso che avremmo potuto fare molto di più”, ha sottolineato, evidenziando una certa delusione per il rendimento complessivo della squadra.

Futuro aperto: Italia o estero

Il difensore classe 1999 ha lasciato intendere che le proprie ambizioni lo spingono verso un contesto più competitivo. “Sono aperto a nuove avventure, anche fuori dall’Italia”, ha aggiunto, confermando l’intenzione di compiere un passo in avanti nella propria carriera. Le sue parole suonano come un commiato ormai annunciato, che obbligherà la dirigenza friulana a pianificare un rimpiazzo di livello per la prossima stagione.

L’estate si preannuncia calda per Jaka Bijol, ormai pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera professionale.

