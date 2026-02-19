Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

La vittoria contro il Como ha restituito fiducia e consapevolezza alla Fiorentina, attesa ora da una sfida che può indirizzare la stagione europea. Alle 21.00 i viola saranno ospiti dello Jagiellonia per l’andata dei playoff di Conference League, un passaggio delicato che richiede equilibrio e personalità.

Le scelte di Siemieniec e Vanoli

Lo Jagiellonia dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 guidato da Adrian Siemieniec. In porta Abramowicz, linea difensiva composta da Wdowik, Pelmard, Vital e Wojtuszek. In mediana Mazurek e Lozano, mentre sulla trequarti agiranno Nahuel, Imaz e Pozo, a supporto di Rallis.

La Fiorentina risponde con lo stesso sistema di gioco scelto da Paolo Vanoli. Tra i pali Lezzerini; in difesa Fortini, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mezzo al campo Ndour e Mandragora, con Harrison, Fabbian e Fazzini alle spalle di Piccoli.

Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, Vital, Wojtuszek; Mazurek, Lozano; Nahuel, Imaz, Pozo; Rallis. Allenatore: Adrian Siemieniec.

FIORENTINA (4-2-3-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, visibile tramite l’app su smart tv e attraverso dispositivi come PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per la Fiorentina è un esame di maturità europeo. Servirà concretezza, ma anche lucidità. La sensazione è che il gruppo abbia ritrovato compattezza. Ora tocca al campo confermarlo.