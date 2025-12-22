J.Martinez, l’agente: “Periodo difficile. Sul futuro posso dire che…”

L’agente di Josip Martinez, portiere dell’Inter, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del futuro del proprio assistito: parole

MARTINEZ AGENTE FUTURO – Un periodo molto complicato, nel quale il calcio doveva necessariamente passare in secondo piano. Dopo il gravissimo incidente stradale in cui è stato coinvolto, Josep Martinez ha nuovamente indossato i guantoni da estremo difensore per sventare i brutti pensieri fuori dal campo e, al contempo, neutralizzare i tentativi offensivi del Bologna, nel corso della semifinale di SuperCoppa Italiana. L’ex portiere del Genoa si è reso grande protagonista nel corso dei novanta minuti e dei tiri dal dischetto, anche se i nerazzurri non sono riusciti a staccare il pass per la finalissima di questa sera, contro il Napoli. L’Inter, intanto, si gode il rientro del portiere a pieno regime e considera “Pepo” un elemento importante per il futuro, come sottolineato dall’agente, Sergio Barila.

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore del portiere ha rilasciato queste parole: “Non sono assolutamente sorpreso dalla prestazione di Josip contro il Bologna. Lui cerca sempre di farsi trovare pronto per contribuire al meglio per la sua squadra e sarà sempre così. La considerazione della stessa Inter nei suoi confronti non è cambiata: il club l’ha acquistato dal Genoa perché pensava potesse incidere quando chiamato in causa. Ho avuto modo di sentirlo dopo la partita: era molto dispiaciuto per non aver portato la squadra a giocarsi la seconda finale consecutiva, ma soddisfatto per la propria prestazione. Così come è contento all’Inter, dell’ambiente nerazzurro e del rapporto con tutti a livello personale e professionale: non si vede da nessun’altra parte”, ha chiosato Barila.

E le incertezze di Sommer, unite alla grande disponibilità, dedizione e affidabilità di Martinez, potrebbero rendere girevoli le porte nerazzurre del futuro: Josep lancia i guantoni di sfida al compagno ambendo alla titolarità.