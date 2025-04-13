Ivan Provedel verso l’addio alla Lazio: sogna un top club con Sarri

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Aprile 2025 · Aggiornato il 12 Aprile 2025

Situazione contrattuale e ingaggio rilevante

Ivan Provedel rappresenta uno dei profili con l’ingaggio più elevato all’interno della rosa della Lazio. Il portiere italiano, classe 1994, è legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2027. Nonostante il suo status da titolare nelle passate stagioni e prestazioni spesso determinanti, la dirigenza capitolina sembra intenzionata a ridurre il monte stipendi e avrebbe già avviato un processo di valutazione in vista di un possibile addio.

La volontà del giocatore: destinazione top club

Dal canto suo, Ivan Provedel non intende accettare una destinazione qualsiasi. Il numero uno della Lazio nutre infatti l’ambizione di approdare in una squadra di vertice, sia in Serie A sia all’estero. Un elemento chiave nelle sue riflessioni è rappresentato da Maurizio Sarri, ex allenatore dei biancocelesti e l’uomo che ne ha voluto fortemente l’ingaggio. Il portiere spera che il tecnico toscano possa tornare presto alla guida di una big e aprire per lui le porte di una nuova avventura.

Strategie della Lazio e possibili scenari

La società biancoceleste valuta diverse opzioni tra i pali – con Mandas che probabilmente verrà promosso titolare – e potrebbe aprire concretamente alla cessione di Ivan Provedel già nella prossima sessione estiva, a fronte di un’offerta adeguata. L’intenzione è liberarsi di un ingaggio pesante e reinvestire su un profilo più giovane o economicamente sostenibile. Il futuro del portiere si intreccia dunque con il mercato degli allenatori: se Sarri dovesse ottenere la panchina di un top club, la possibilità di rivedere Provedel come suo numero uno tornerebbe d’attualità.

