Italia, Palmieri: “Dura con la Polonia, contento di giocare ogni tre giorni ma rispetto le altre idee”

ITALIA PALMIERI – Emerson Palmieri ha parlato dal ritiro della Nazionale alla vigilia della gara di Nations League contro la Polonia. Queste altre sue dichiarazioni principali:

“Non è un momento facile per tutti noi, il mister purtroppo è a casa ma è sempre con noi nelle riunioni, nelle videochiamate. Dobbiamo fare di tutto per quelli che non sono qua per infortuni e per il virus. Questa stagione è un po’ diversa dalle altre, ci sono molte partite ma quando parliamo della Nazionale dobbiamo fare di tutto per essere disponibili e fare il meglio. Il calcio è la mia passione, se posso giocare ogni tre giorni, io sono contento. Rispetto quello che ognuno pensa“.

Sulla Polonia: “Contro la Polonia è sempre stata una gara dura, abbiamo giocato bene lì e fatto tutto per vincere“.

