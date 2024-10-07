Italia, Kean ha la pubalgia: pronto il sostituto

Alessandro Collu · Pubblicato il 7 Ottobre 2024 · Aggiornato il 7 Ottobre 2024

Italia, Moise Kean è costretto a lasciare il ritiro nella settimana degli impegni di Nations League per l‘Italia con le due gare contro Belgio e Israele, rispettivamente a Roma e Udine.

L’attaccante azzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa della pubalgia, come informa la Figc: al suo posto è pronto Lorenzo Lucca alla seconda convocazione e che dunque giocherà in casa la gara in Friuli.