 Salta al contenuto

Italia, Kean ha la pubalgia: pronto il sostituto

Alessandro Collu
Kean

Italia, Moise Kean è costretto a lasciare il ritiro nella settimana degli impegni di Nations League per l‘Italia con le due gare contro Belgio e Israele, rispettivamente a Roma e Udine.

L’attaccante azzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa della pubalgia, come informa la Figc: al suo posto è pronto Lorenzo Lucca alla seconda convocazione e che dunque giocherà in casa la gara in Friuli.

 

OLTRE A “ITALIA, KEAN…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
  1. Inter-Torino, Zapata si infortuna: preoccupazione granata
  2. Verona-Venezia, avvio scoppiettante e poi 2-1 nel finale
  3. Bologna a Liverpool, così Orsolini e Italiano nel post gara
  4. Como, Ludi e i segreti: “Solidità, equilibrio gestionale, metodo e territorio. Il modello…”
  5. Francia, Griezmann: “Chiudo questo capitolo, a presto”
  6. Infortunio Barella, la nota dell’Inter
  7. Real Madrid, Ancelotti arriva a 300: “Un miracolo o quasi, il futuro…”
  8. Roma-Udinese, Juric alla prima: “Squadra ha dato tutto a De Rossi, concetti presenti, proprietà chiara”
  9. Ritiro Cagliari, Giulini: “Serve una scintilla. Gruppo sano, contento di lavorare con loro ma forse il problema…”
  10. Verona-Torino, alta classifica granata: cronaca e tabellino
  11. Napoli, De Laurentiis e i suoi vent’anni: “Rifondato e speso, rispetto di regole e persone. Il futuro…”
  12. Sorteggi Europa League: Roma e Lazio anche in Olanda, Mourinho ritrova lo United
  13. Buffon: “Non così deboli. Largo ai giovani? No, ai forti”
  14. Nuova Champions League, sorteggi: dura per il Psg, attenzione italiane
  15. Verona-Juventus: cronaca, tabellino e dichiarazioni post gara
  16. Cagliari-Roma: cronaca, tabellino e dichiarazioni post gara
  17. Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”
  18. Torino, Vanoli: “Pressione parte di mentalità vincente, mi piacciono sfide e responsabilità forti”
  19. Lecce, Gotti: “La piazza comprende lo sforzo. Corvino e il mercato, Krstovic e Dorgu…”
  20. Nicola: “Cagliari desiderio latente, entro in punta di piedi, accoglienza inaspettata. Priorità…”
  21. Ranieri: “Cagliari impresa insostituibile, restano i tifosi. La Nazionale…”

In tendenza

Notizie correlate