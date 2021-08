ITALIA INFORTUNATI – Prima Lazzari, poi nell’ultima ora Andrea Belotti: due infortuni per i rispettivi giocatori di Lazio e Torino che non potranno essere impiegati dal ct Roberto Mancini nelle tre gare degli azzurri valide per le qualificazioni Mondiali contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Al posto di Lazzari, il sostituto sarà Calabria.

