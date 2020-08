Italia, Chiellini: “Bello tornare. Juventus? Sarri persona vera, Pirlo carico e deciso”

ITALIA CHIELLINI – Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia ha parlato oggi in conferenza stampa in vista degli impegni azzurri contro Bosnia e Olanda . Queste le sue dichiarazioni principali:

“Una grande emozione, avevo bisogno di ritornare in azzurro. Il mister mi è sempre stato vicino, gli sono grato. Abbiamo un anno in più, significa esperienza per i giovani“.

Parentesi Juventus con Andrea Pirlo allenatore: “Bisogna resettare il rapporto del passato e per noi è giusto che sia il mister. Ci sono i ruoli, giusto ci siano queste gerarchie. Lui è stato speciale, non è detto che lo sarà da allenatore: ha iniziato molto carico con quelle caratteristiche che sono sempre state le sue, non parla tanto ma è molto chiaro e deciso in quello che dice. Poi solo con il tempo si vedrà”.

Su Maurizio Sarri: “Una persona vera, ne sono uscite di tutti i colori, da parte nostra c’è grande rispetto“.

L’Inter eliminata in finale di Europa League e la situazione delle squadre italiane rispetto all’Europa: “Dispiace. La Champions? Non è mai facile, anche altre squadre sono rimaste tanti anni senza vincere, nessuno ha la bacchetta magica. Come calcio italiano, abbiamo bisogno che le milanesi tornino ad alti livelli. L’Atalanta è stato un bello spot per il calcio italiano, il non aver paura di giocare uomo contro uomo a tutto campo“.

L’assenza dei tifosi: “E’ stato strano veder giocare per così tanti mesi le partite a porte chiuse, si sente tutto, non c’è quell’emozione di quando ci sono tante persone. Ci auguriamo al più presto che possano tornare i tifosi, ci danno più energia e attenzione. Sembrano partite di allenamento ma in realtà ti stai giocando tutto. Il periodo non è stato semplice“.

