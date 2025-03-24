Ismajli conteso da Napoli e Juventus: futuro lontano da Empoli?

Il difensore al centro del mercato

Il nome di Ardian Ismajli è sempre più al centro dell’attenzione nel panorama della Serie A. Il difensore albanese, attualmente in forza all’Empoli, è seguito con interesse da club di prima fascia come Napoli e Juventus, pronti a contenderselo nel prossimo mercato. Il suo contratto con la squadra toscana è in scadenza, e i tentativi della dirigenza di rinnovarlo non hanno finora portato a un accordo.

Le difficoltà del rinnovo con l’Empoli

L’Empoli ha cercato di trattenere Ardian Ismajli, considerandolo un elemento chiave per la retroguardia. Tuttavia, le trattative per il prolungamento del contratto non hanno avuto esito positivo. Questo scenario rende sempre più probabile un suo addio al termine della stagione, con la possibilità di accasarsi in una squadra con maggiori ambizioni.

Napoli e Juventus in pole position

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi difensivi per la prossima stagione e vede in Ardian Ismajli un profilo ideale per dare solidità al reparto arretrato. Allo stesso tempo, anche la Juventus sta valutando il suo acquisto, puntando sulla sua esperienza in Serie A e sulla capacità di adattarsi a diversi moduli tattici. Entrambi i club sono pronti a inserirsi nella trattativa, soprattutto considerando che potrebbe liberarsi a parametro zero.

Con la scadenza del contratto sempre più vicina, il futuro di Ardian Ismajli sembra destinato a cambiare. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione, con Napoli e Juventus pronte a sfidarsi per assicurarselo.

