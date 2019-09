Inzaghi: “Serie A equilibrata, attenzione ad Inter e Napoli. Ancelotti icona, la Nazionale e la Lazio…”

INZAGHI – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento ha parlato ai microfoni Sky Sport su vari temi del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“Mai come quest’anno penso sia così equilibrato, negli anni scorsi non c’era storia. Vedo l’Inter sulla strada giusta, un allenatore molto bravo e giocatori funzionali al progetto, squadra tosta. Attenzione all’Inter e al Napoli che si sono avvicinate, si contenderanno lo Scudetto e i posti Champions con la Juve che resta favorita“.

Sull”attacco della Nazionale: “Belotti per spirito e per voglia ci dà sempre dentro, è sulla strada giusta. Non dimenticherei Immobile, Inzaghi: “Serie A equilibrata, attenzione ad Inter e Napoli. Ancelotti icona, la Nazionale e la Lazio…”se non fa 25 gol all’anno sembra tutto scontato. Con loro davanti siamo abbastanza a posto“.

Carlo Ancelotti e il Napoli: “Ci sentiamo spesso è stato importantissimo per me. E’ un’icona per noi allenatori, quando non gioco faccio il tifo per lui”

La Lazio: “Nel derby meritavano di vincere, hanno giocato molto bene. La Lazio è una realtà da molto tempo, bello vedere quello che ha dato mio fratello e i giocatori che ha“.

La maglia numero nove del Milan: “Appena torno a Milano gliela darò personalmente se servirà per scacciare i fantasmi! Piatek mi piace, mi auguro prenda le soddisfazioni che merita con la maglia del Milan“.

