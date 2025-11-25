Inzaghi-Acerbi, il sodalizio non è finito: assalto dell’Al-Hilal a zero

Anthony Ferrara · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Simone Inzaghi e Francesco Acerbi, grandi protagonisti della recentissima storia dell’Inter, potrebbero ritrovarsi all’Al-Hilal; a zero…

ACERBI INZAGHI AL HILAL ZERO – Era l’estate del 2022 e, a fronte di qualche defezione in difesa, l’Inter di Simone Inzaghi cercava certezze nel pacchetto arretrato. Le ritrovò in Francesco Acerbi, centrale difensivo, allora, protagonista di ottime annate alla Lazio e al Sassuolo in seguito alle tante difficoltà riscontrate nell’esperienza al Milan. Da quel momento, il numero 15 è diventato un cardine del reparto inanellando prestazioni di alto livello al cospetto dei migliori centravanti in giro per il mondo. Il connubio tra il classe 1988 e l’Inter continua in questa stagione, ma starebbe per terminare complice la scadenza contrattuale al 30 giugno 2026.

Nell’ottica di operare un ricambio generazionale già pianificato nel corso dell’ultima sessione estiva, la società nerazzurra potrebbe scegliere, di comune accordo con il proprio calciatore, di non rinnovare e separarsi da Acerbi a parametro zero. A quel punto, secondo Matteo Moretto, il sodalizio con Simone Inzaghi potrebbe riproporsi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, squadra della quale l’ex Inter è allenatore da qualche mese.

La Saudi Pro League potrebbe accogliere Acerbi e regalare al centrale l’ultima esperienza di una carriera nella quale ha conquistato il prestigioso ventesimo Scudetto con la maglia dell’Inter sulle spalle e partecipato a ben due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Un percorso nerazzurro, quello del numero 15, iniziato con Inzaghi e che potrebbe terminare con Chivu. Senza alcun rimpianto e con tanti bei ricordi da custodire, Francesco Acerbi lascerebbe Milano per ritrovare il proprio mentore, in Arabia Saudita, con la formula a parametro zero.

