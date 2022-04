Intervista Pellissier: “Inutile far giocare Immobile senza rifornirlo in profondità”

E’ ancora una ferita aperta la seconda eliminazione consecutiva dai mondiali per l’Italia. Uno dei giocatori più discussi della Nazionale azzurra è sicuramente Ciro Immobile, che fuori dalla Lazio fatica a trovare la gioia personale.

Immobile e la Nazionale: l’intervista di Pellissier

Di lui ne ha parlato un altro grande attaccante della storia della Serie A. L’ex Chievo Sergio Pellissier è infatti intervenuto oggi ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb:

“In Nazionale Immobile non rende a causa del modo in cui viene costretto a giocare: non gli vengono mai date palle in profondità e gli si chiede di andare incontro al pallone e far salire la squadra. Tutte cose che Ciro non ha nelle corde. Al limite puoi chiederle a Belotti. Inutile farlo giocare senza rifornirlo in profondità. Come attaccante ero simile a Immobile e in questa Nazionale anche io andrei in difficoltà”.

OLTRE A “INTERVISTA PELLISSIER…”, LEGGI ANCHE:

Svanberg-Bologna: sarà addio a giugno? Sirene inglesi per lo svedese

La Juventus punta Milinkovic-Savic: servono circa 70 milioni

Fiorentina, per l’attacco torna di moda Joao Pedro: è in scadenza nel 2023

Lazio, Sarri ha chiesto Allan per il centrocampo

Milan, Asensio è più di un’idea: prime avance al giocatore

Manchester United, Ten Hag sempre più vicino: accordo ad un passo

Barcellona, Xavi su Araujo: “Abbiamo il difensore per i prossimi dieci anni”

Bodo-Roma, Mourinho: “Nessuna scusa, vogliamo la semifinale”

Agente Zaniolo: “Nicolò va lasciato tranquillo, è concentrato sulla Roma”

Inter, Calhanoglu: “Con la Juve il rigore più importante della mia carriera”

DALLO STESSO AUTORE:

De Vrij può restare all’Inter: previsto un incontro con Raiola

Futuro Ozil, l’agente: “Non andrà da nessuna parte. Resta al Fenerbahce”

Risultati Premier League: Reds e Gunners non mollano. Triplo CR7 su Conte!

Conte sbanca l’Etihad e i Reds accorciano! Premier League: i risultati