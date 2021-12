Intervista Karsdorp: “Mi piaceva bere e uscire, ora non succede più”

Uno dei titolari di sicuro affidamento per la Roma di José Mourinho è sicuramente Rick Karsdorp. Il terzino olandese, tra i protagonisti giallorossi di questa prima parte di stagione, è uno stakanovista della fascia destra ed è tra quelli che sono cresciuti tanto con il tecnico portoghese.

ROMA, L’INTERVISTA DI KARSDORP SULLA VITA NELLA CAPITALE

L’ex Feyenoord ha rilasciato un’intervista alla rivista ELF Voetbal, dove ha parlato della squadra giallorossa e del suo rapporto con la città e i tifosi. Queste le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport:

“Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva bere e uscire, ora non succede più. Il motivo per cui sono venuto a giocare all’estero è stato proprio per il progetto della Roma“.

Il calore dei tifosi giallorossi, ma anche la privacy:

“Non è male. Qui ti lasciano davvero tranquillo. Ovviamente vengo avvicinato quando cammino per strada, ma in generale i sostenitori non esagerano. Se sono fuori a cena, aspettano pazientemente fino al termine per un autografo o una foto”.

Sui tifosi, prosegue:

“La tifoseria dovrebbe supportare la squadra, a volte si viene fischiati con troppa fretta. Con gli infortuni non sono riuscito a dimostrare il mio valore per molto tempo, la gente ha iniziato a chiedersi se potevo sopportare il livello e se potevo ancora essere completamente in forma. Dopo il mio secondo periodo in Olanda sono tornato, determinato ad avere successo qui. Ha funzionato e sono diventato un titolare”.

Intervista Karsdorp

Sulla somiglianza tra il derby di Roma e quello tra Feyenoord e Ajax:

“La passione per il club è chiara, soprattutto nel derby contro la Lazio, che è un po’ più intenso di Feyenoord-Ajax. E anche qui vale: se giochi bene, sei un eroe; se giochi male ricevi critiche. Anche se, ora che ci penso, forse le persone sono un po’ più critiche qui che al Feyenoord“.

