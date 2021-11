Intervista a Hysaj: “Con Sarri un rapporto spigoloso, ma voglio dargli il triplo di quanto merita”

Elseid Hysaj è stato uno dei primi colpi dell’estate biancoceleste. Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, che già lo aveva voluto a Napoli, ha scelto di puntare nuovamente su di lui. Dopo un avvio di stagione con l’incertezza a fare da padrona, il club romano pare abbia trovato la giusta quadratura.

Certo, la lotta scudetto è pura utopia, ma Elseid Hysaj sembra voglia crederci finché la matematica non sancirà la loro condanna. In più, come ha rivelato ai microfoni di BalkanWeb, nel caso in cui i biancocelesti non dovessero riuscire nell’intento, la sua speranza cadrebbe su una vittoria del Napoli, suo recentissimo passato.

LE PAROLE DI HYSAJ IN UN’INTERVISTA

Ecco le sue parole, riportate da okcalciomercato.it, sul rapporto con il suo allenatore:

“Sarri non è cambiato. Non parlo mai molto con l’allenatore. All’inizio abbiamo avuto problemi con il gioco e non avevamo un bel rapporto, ma mi ha sempre ritenuto importante. È una persona speciale, perché quando ti dà fiducia vuoi accontentarlo. Mi ha portato alla Lazio e mi voleva al Chelsea, voglio dargli il triplo di quanto merita”.

Sul club:

“Mi sento molto bene, sono soddisfatto. la Lazio è una grande squadra su cui stanno investendo per ottenere il massimo. L’interesse c’era anche prima, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ora che sono arrivato spero di raggiungere i nostri obiettivi”.

Sullo Scudetto: