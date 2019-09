Intervista Gasperini: “Rigore difficile da accettare, ma risultato giusto”

INTERVISTA GASPERINI – Un eurogol di Zapata permette all’Atalanta di batter 2 a 1 il Genoa nel finale https://www.europacalcio.it/stadio-ec-risultato-genoa-atalanta-zapata-allultimo-regala-la-vittoria-alla-dea-215105/

In vista dell’esordio di Champions League la Dea si prepara al meglio. A fine gara in conferenza stampa, come riportato da Dazn, Gasperini analizza così la gara:

“E’ stata una partita combattuta, abbiamo trovato un bel Genoa. L’Atalanta però è stata brava e abbiamo meritato la vittoria. Il gran gol di Zapata ha ristabilito il risultato secondo me giusto. Peccato per il calcio di rigore subìto, sono situazioni difficili da accettare e nel nostro calcio stanno accadendo troppi episodi strani: bisogna porvi rimedio”

INTERVISTA GASPERINI –Il tecnico orobico ha poi così concluso:

“La squadra sta bene, ci ha sempre creduto e ha giocato bene: aver vinto con personalità è un gran segnale per noi anche se ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi venti metri”

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

Italia, Mancini: “Un piacere vedere i giovani crescere, divertirsi e migliorare. Roma…”

Sicilia: “Sempre grato al Pescara, ma diventare agente era il mio sogno”

Figc, Cassano a Coverciano per il corso di direttore sportivo

Fiorentina, Commisso su Ribery: “E’ un campione. A Chiesa manca solo il gol”

Gollini: “Devo tutto ai miei genitori. Contro il City per me un derby”

Juventus, effetto Ronaldo sul fatturato: si sfiora il mezzo miliardo

Sacchi: “Sarri esteta, Conte verticale, Serie A indietro di settant’anni”

Juventus, per Mandzukic sirene anche dalla MLS

Torino, pace fatta tra Nkoulou e la società

Agente Hamsik: “Marek vuole tornare per un saluto, aspettiamo solo il Napoli”

Allegri a Padova: “Juventus? Giusto staccare un po’, non sono pentito…”