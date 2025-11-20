Intermediario Gardi: “Osimhen-Gala? Pensavano scherzassi…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

L’intermediario di mercato George Gardi ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della trattativa Osimhen al Galatasaray: parole

TRATTATIVA OSIMHEN GALATASARAY GARDI – Non è stato affatto semplice rendere turche le cose per Victor Osimhen. L’estenuante trattativa che ha condotto il centravanti nigeriano dal Napoli al Galatasaray ha viaggiato su un sottilissimo filo di mercato che avrebbe potuto spezzarsi da un momento all’altro, come quando il calciatore era atteso in aeroporto e il pagamento della clausola rescissoria da versare al club azzurro non era ancora stato definito. Ma George Gardi, intermediario di mercato per la società turca, non ha mai mollato e ha compiuto un’opera che resterà negli annali della storia del sodalizio arancionero.

Intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland, Gardi ha svelato il retroscena sul passaggio dell’attaccante nigeriano a Istanbul. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Trattativa complicatissima, che ha rischiato di saltare più volte. Ricordo le telefonate di due ore in aeroporto per far sì che il calciatore partisse, mentre era già atteso da migliaia di fans del Galatasaray. L’operazione Osimhen parte da lontanissimo e con tantissima pazienza, anche se non da subito, riusciamo a ridurre la clausola da 100 a 75 milioni di euro”.

“A quel punto, una grandissima spinta viene offerta dal calciatore stesso, che a luglio ci comunica di voler giocare solamente in Turchia. Quando ha proposto Osimhen a Buruk e alla dirigenza, pensavano tutti che stessi scherzando. Portare un attaccante simile in Turchia era stato giudicato folle, ma è divenuto realtà col passare dei mesi. Le trattative che conduco partono da mesi prima delle firme, anche un anno in anticipo”.

“Al resto, hanno pensato il Presidente e il suo vice versando 75 milioni di euro in un’unica soluzione: opera straordinaria. Futuro di Osimhen? Non vedo perché debba andare via: ha sposato un progetto pluriennale e il Gala è competitivo in Champions”, ha chiosato George Gardi.