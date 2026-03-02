Inter, Zielinski: “Como forte in campo e in panchina. Doblete? Tutto nelle nostre mani”

Petr Zielinski è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia della semifinale di Coppa Italia che l’Inter disputerà a Como, gara di andata. Così il quasi trentaduenne centrocampista polacco:

“Il rigore lasciato a Calhanoglu contro il Genoa? Ha un piede educatissimo, calcia benissimo i rigori, giusto sia tornato al gol. I nostri tifosi sono stati fantastici, ci hanno sempre sostenuto, la delusione c’era dopo l’eliminazione in Champions ma abbiamo dato subito questa risposta giusta“.

Il Como e Nico Paz: “Penso sia un fuoriclasse, sta dimostrando la sua qualità, ha numeri impressionanti, sicuramente bisognerà fare attenzione su di lui ma non solo, il Como gioca un calcio fantastico, sono forti e hanno un grandissimo allenatore, si vedono gli effetti. Giocano e si muovono bene, palleggio di qualità, mettono in difficoltà tutte le squadre, sarà difficile“.

Non si pensa al derby: “Pensiamo prima al Como; ovviamente le ultime partite non sono andate come volevamo ma abbiamo meritato qualcosa in più nell’ultima (contro il Milan). Ci sarà tempo per prepararla e dimostrare la nostra forza; non sarà importante chi segnerà ma vincere sarebbe un bel regalo per i nostri tifosi. Il doblete? Sarebbe sarebbe una cosa fantastica, abbiamo tutto nelle nostre mani“.

La gara di ritorno si disputerà a Milano nella penultima settimana di aprile.