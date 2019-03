Inter, Zhang: “Rispetto, unione e l’essere una famiglia sono i veri valori dell’Inter”

Il presidente nerazzurro ha raccontato il presente e il futuro dell'Inter, e l'obiettivo di unire tutti i tifosi del mondo in un'unica grande famiglia.

In occasione della partita contro la Spal, in programma oggi alle 15 a San Siro, sul sito ufficiale dell’Inter è presente il matchday programme. Un numero speciale, per festeggiare i 111 anni compiuti nella giornata di ieri dalla società nerazzurra. Nell’editoriale è presente una lunga intervista al presidente Steven Zhang.

La campagna BUU come presa di posizione contro il razzismo.

“Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro club di cui sono particolarmente orgoglioso.Oggi è importante prendere una posizione netta e abbiamo intenzione di concentrarci sul rispetto, sull’unione, sull’essere una famiglia. Abbiamo festeggiato il centoundicesimo compleanno dell’Inter ed è fondamentale mantenere intatte le motivazioni che hanno spinto i fondatori a far nascere questa squadra meravigliosa. Fratelli del Mondo, dunque, non è soltanto un’idea. È un modo di essere. Siamo ambiziosi. Vogliamo vincere per rendere ancora più fieri i tifosi interisti, per dare loro le soddisfazioni che meritano. Vogliamo essere forti in campo e fuori. Per questo ci vogliono organizzazione, disciplina, visione”.

E sul futuro dell’Inter

“Fin dall’inizio di questa avventura affascinante sono state chiare le nostre intenzioni, perchè l’Inter deve essere uno dei club di maggiore successo al mondo. Dobbiamo continuare a crescere, a puntare a vincere, intrattenere, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. L’obiettivo è offrire ai nostri tifosi la miglior esperienza possibile. Non solo calcio. Un’azienda solida, con un grande team a supporto della squadra, che lavora per gettare le basi per un futuro di altissimo livello”.

Chi è l’interista?

“Una donna o un uomo che ama la nostra squadra, che sostiene i nostri colori in qualsiasi momento, che sposa i nostri valori, che vive con orgoglio i nostri 111 anni di storia. Essere interista è una filosofia di vita che ti spinge sempre a dare il meglio, a superare le difficoltà e a sentirti parte di una sola famiglia, in ogni angolo del mondo. Tutti uniti dalla passione per l’Inter”.