Inter Young: "Siamo in corsa per scudetto ed Europa League" INTER YOUNG – Intervistato da "Sky Sport", Ashley Young suona la carica per questa parte finale di stagione dell'Inter. Il terzino sinistro è approdato a Milano a gennaio dal Manchester United, adattandosi sin da subito molto bene agli schemi di Conte. Fino a questo momento ha anche realizzato 2 gol in maglia nerazzurra. Il primo a febbraio in casa della Lazio, appena prima dello stop dei campionati, e il secondo pochi giorni fa nel dilagante 6-0 sul Brescia. Così il giocatore: "Seguivo la Serie A da anni. E' un campionato fantastico, molto più tattico rispetto alla Premier League. Quando ho saputo dell'opportunità di trasferirmi all'Inter ero felicissimo. Non ho esitato ad accettare. INTER YOUNG Siamo in corsa sia per lo scudetto che per l'Europa League e sono convinto che questa squadra possa conquistare entrambi i titoli. Siamo molto forti, abbiamo una rosa di calciatori fantastici. Lavoriamo duro in allenamento e diamo sempre il massimo. Quando ricomincerà la competizione europea giocheremo senza dubbio per vincerla". INTER YOUNG – Prosegue: "Ha una passione incredibile per questo sport, basta vederlo in panchina durante le partite. Ha una mentalità vincente come ha dimostrato in tutta la sua carriera sia da calciatore che da allenatore. Trasmette a tutti i suoi calciatori la voglia di vincere sempre".

