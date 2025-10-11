Inter, Yann Bisseck apre all’addio: il Crystal Palace fa sul serio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Inter, futuro incerto per Bisseck

Il futuro di Yann Bisseck all’Inter resta in bilico. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il difensore classe 2000 sarebbe aperto a una cessione già nel mercato invernale 2026. Il club nerazzurro, pur riconoscendone la crescita, sarebbe disposto a lasciarlo partire davanti a un’offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il pressing del Crystal Palace

Il club maggiormente interessato è il Crystal Palace, che da settimane segue con attenzione il profilo del tedesco. La Premier League rappresenta una destinazione molto gradita al giocatore, attratto sia dal livello competitivo che dalle prospettive economiche garantite dal campionato inglese.

La posizione dell’Inter

In casa Inter, la dirigenza valuta la situazione con pragmatismo: la cessione di Bisseck garantirebbe una plusvalenza significativa e permetterebbe di reinvestire sul mercato. Tuttavia, il club non intende svendere il difensore e punta a monetizzare al meglio l’eventuale addio.

Scenario in evoluzione

Il futuro di Bisseck dipenderà dalle prossime mosse del Crystal Palace e da eventuali inserimenti di altri club europei. Per ora, l’Inter resta in attesa, consapevole che il richiamo della Premier potrebbe risultare decisivo per il giocatore.

