Inter vicina a Mlačić, trattativa avanzata con l’Hajduk Spalato

Trattativa tra Inter e Hajduk

L’Inter sta spingendo con decisione per il talento croato Branimir Mlačić, uno dei profili più monitorati in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto filtra dalla Croazia, i dialoghi con l’Hajduk Spalato sono concreti e vanno avanti da settimane, tanto che il club nerazzurro appare oggi in netto vantaggio sulla concorrenza.

Le cifre dell’operazione

Le parti stanno affinando i dettagli economici: l’Hajduk valuta Mlačić non meno di 4.5 milioni di euro. La società croata mira a tutelarsi anche in ottica futura, puntando a una percentuale sulla rivendita del giovane difensore.

Scenario tecnico e tempistiche

Sebbene non sia stata ancora formulata un’offerta ufficiale, la trattativa è in fase avanzata. L’idea condivisa è una cessione già nel mercato invernale, con permanenza di Mlačić all’Hajduk fino a giugno per completare il percorso di crescita. Successivamente il giocatore raggiungerebbe la prima squadra dell’Inter, che valuterà se inserirlo subito in rosa o mandarlo in prestito.

Prospettive e strategia nerazzurra

Il club di Milano considera Mlačić un investimento mirato, coerente con la linea tracciata da Marotta e Ausilio. L’operazione potrebbe chiudersi a breve, confermando l’attenzione dell’Inter verso i migliori talenti emergenti del panorama europeo.

