Inter vicina a Mlačić, trattativa avanzata con l’Hajduk Spalato
Trattativa tra Inter e Hajduk
L’Inter sta spingendo con decisione per il talento croato Branimir Mlačić, uno dei profili più monitorati in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto filtra dalla Croazia, i dialoghi con l’Hajduk Spalato sono concreti e vanno avanti da settimane, tanto che il club nerazzurro appare oggi in netto vantaggio sulla concorrenza.
Le cifre dell’operazione
Le parti stanno affinando i dettagli economici: l’Hajduk valuta Mlačić non meno di 4.5 milioni di euro. La società croata mira a tutelarsi anche in ottica futura, puntando a una percentuale sulla rivendita del giovane difensore.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Scenario tecnico e tempistiche
Sebbene non sia stata ancora formulata un’offerta ufficiale, la trattativa è in fase avanzata. L’idea condivisa è una cessione già nel mercato invernale, con permanenza di Mlačić all’Hajduk fino a giugno per completare il percorso di crescita. Successivamente il giocatore raggiungerebbe la prima squadra dell’Inter, che valuterà se inserirlo subito in rosa o mandarlo in prestito.
Prospettive e strategia nerazzurra
Il club di Milano considera Mlačić un investimento mirato, coerente con la linea tracciata da Marotta e Ausilio. L’operazione potrebbe chiudersi a breve, confermando l’attenzione dell’Inter verso i migliori talenti emergenti del panorama europeo.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League