Inter, Vicario per il dopo Sommer: Marotta e Ausilio studiano il colpo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Il piano dell’Inter per la porta

VICARIO INTER – L’Inter guarda avanti e pianifica con lucidità il futuro della propria porta. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno e l’ipotesi concreta che l’attuale stagione possa essere l’ultima in nerazzurro, la dirigenza ha avviato le valutazioni sul successore. Secondo quanto filtra, Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbero individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale.

Perché Vicario convince Marotta e Ausilio

Il portiere del Tottenham rappresenta una scelta tecnica e strategica. Italiano, nel pieno della maturità calcistica, Vicario conosce già il calcio internazionale e ha dimostrato affidabilità in Premier League. All’interno dell’Inter il suo nome è considerato prioritario rispetto ad altre opzioni, proprio per continuità, margini di crescita e leadership silenziosa.

Un ritorno azzurro dopo 21 anni

C’è anche un dato simbolico che rafforza la candidatura: Vicario sarebbe il primo portiere italiano a vestire la maglia dell’Inter dopo 21 anni. Un dettaglio che non cambia il giudizio tecnico, ma che si inserisce bene nella linea societaria attenta all’identità e alla sostenibilità del progetto.

La posizione del Tottenham e gli scenari

Il Tottenham non considera Vicario incedibile, ma ogni discorso sarà rimandato alla prossima sessione estiva di calciomercato. L’Inter osserva, prepara il terreno e attende il momento giusto. Il dopo Sommer è già iniziato, e Guglielmo Vicario è in cima alla lista.