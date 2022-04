Igor Tudor, mister dell’Hellas Verona ha parlato a due giorni dalla trasferta di campionato contro l’Inter. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Dopo una bella partita e vittoria in casa ci dà una bella carica, giocare a San Siro è motivazione massima. Andiamo con le nostre forze e proviamo a fare una bella gara, bisogna fare le cose giuste senza grossi obblighi, la loro qualità è da Campioni d’Italia. Sarà molto difficile“.

Su Barak: “Ha avuto un problema intestinale, ancora non si è allenato con noi e vedremo. E’ in forte dubbio. Ci sono 3-4 giocatori per quel ruolo, c’è Bessa, Cancellieri, anche Depaoli può fare parte di gara“.

Approfondimento su Bessa: “Lo vedo bene, tranquillo, concentrato. Sono contento per lui, quanto entra in questo stato mentale, è importante in Serie A. Capisce il gioco, legge, ha buona tecnica“.

Assente Lautaro Martinez: “Contenti non ci sia Lautaro, un campione ma ci sarà un altro forte“.

Su Hongla: “Crescita mentale, di partecipazione. E’ entrato bene nello spezzone di partita contro il Genoa“.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto:

