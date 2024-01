INTER-VERONA –

Nuvoloso ma non piove a Milano, piove a Verona in questa Epifania e anche sull’Hellas impegnato nella difficile ricerca di punti salvezza e nella gestione di un mercato più attivo in uscita che in entrata. Contro l’Inter prima in classifica, i ragazzi guidati da Marco Baroni provano a tirare fuori una prova di carattere. La partenza è buona e da segnalare anche un buon intervento di Sommer dopo solo due minuti su Suslov. Al primo affondo, senza ritmi esagerati, Lautaro al suo rientro sigla l’1-0 finalizzando al 13′ la protezione palla di Thuram che passa a Mkhitaryan, uomo assist per l’argentino. Verona che si riaffaccia in area avversaria, comoda la parata su Djuric di testa al 25′ mentre l’Inter continua senza troppi giri del motore, consapevole che con accelerate sistematiche può creare occasioni ogni volta.

SECONDO TEMPO

Ripresa che si apre con un gol di Lautaro analizzato dal Var e annullato per fuorigioco e al 65′ il tiro di Calhanoglu termina a lato; partita che resta in equilibrio nel punteggio e al 73′ ancora una volta appena entrato, Henry tocca il suo primo pallone per l’incredibile 1-1. Il pari costringe i nerazzurri al forcing finale e cambi offensivi, qualche giocata forzata e imprecisa. Ultime chance per Martinez entrambe di testa e una per Arnautovic non in palla ma il risultato sembra non cambiare fino all’incredibile recupero con la traversa di Bastoni, ribatte Barella, Montipó non trattiene e arriva Frattesi che fa impazzire lo stadio: mani nei capelli per Baroni che cercava la prestazione e quasi ottiene anche punti. Espulso Lazovic per proteste. Recupero finito, controllo Var e rigore per gli scaligeri: si presenta Henry che non calcia bene, spiazza il portiere ma trova il palo, ultima emozione di un finale pazzesco.

Nel prossimo turno, trasferta vicina per l’Inter che andrà a Monza mentre il Verona riceve l’Empoli nel terzo scontro diretto casalingo di fila dopo Cagliari e Salernitana.

TABELLINO

Inter: Sommer; Pavard (82′ Frattesi), Acerbi, Bastoni; Dumfries (60′ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (82′ Sanchez), Carlos Augusto (71′ Dimarco) ; Thuram (71′ Arnautovic), Lautaro Martinez

Allenatore: Simone Inzaghi

Hellas Verona: Montipò; Doig (72′ Cabal), Magnani, Coppola, Tchatchoua; Duda, Folorunsho; Mboula (1′ st Lazovic), Suslov (91′ Pontes), Ngonge (86′ Kallon); Djuric (72′ Henry)

Allenatore: Marco Baroni

Ammoniti: Coppola, Suslov Espulso: Lazovic Arbitro: M. Fabbri di Ravenna

