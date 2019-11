Inter – Verona, ancora giallo indigesto per i nerazzurri [LIVE]

INTER VERONA – Dall’inviato a Milano –

Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, ultima gara di questo tour de force per l’Inter che dopo campionato e Champions League, ritorna alla Serie A ospitando un Hellas Verona in salute.

Partita in equilibrio dove nei primi dieci minuti sono due le occasioni, una per parte, Salcedo e Lautaro, entrambe parate dai portieri.

Al 17′, si distende bene il Verona che riparte con tanti uomini, Zaccagni viene toccato da Handanovic ed é calcio di rigore: sul dischetto Verre che trasforma per l’1-0 gialloblú.

L’Inter riparte con pazienza e attorno al 25′ infiamma il pubblico con due grandi occasioni per Lukaku: la prima é una zampata respinta sa Silvestri, la seconda un diagonale in area di poco fuori. Poco dopo, palla di poco alta sul tiro di Marcelo Brozovic.

Si vedono gli sforzi dell’Inter ma in numerose circostanze, il Verona sembra più tonico: al 37′, Brozovic prova dalla distanza, deviazione del portiere in angolo.

Tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Lazaro; Brozovic, Vecino, Barella, Biraghi; Lukaku, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Hellas Verona: Silvestri; Rrhamani, Gunter; Empereur, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni; Verre, Salcedo

Allenatore: Ivan Juric

Ammoniti: Brozovic, Zaccagni

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2

