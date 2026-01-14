Inter valuta il ritorno di Perišić dal PSV per la fascia

Chivu spinge per Perišić

L’Inter sta valutando il possibile ritorno di Ivan Perišić, 36enne attaccante esterno croato, ora al PSV Eindhoven. Secondo rumors di mercato, l’allenatore Christian Chivu avrebbe segnalato la necessità di un rinforzo sulla fascia sinistra, vedendo in Perišić un profilo esperto e versatile, capace di alternarsi come esterno offensivo e laterale aggiunto.

Situazione al PSV

Il club olandese non sarebbe propenso a una cessione a stagione in corso, soprattutto per un giocatore con la storia e la continuità di Perišić, che tra il 2015 e il 2022 aveva già vestito la maglia dell’Inter con ottimi risultati. La volontà del giocatore di rientrare in Serie A potrebbe rappresentare un vantaggio per i nerazzurri, ma al momento le trattative restano esplorative e non sono previste offerte concrete a breve.

Altre opzioni per l’Inter

L’eventuale operazione per Perišić non esclude che l’Inter stia valutando alternative per rinforzare le fasce, con il club che cerca un equilibrio tra esperienza e competitività. La dirigenza dovrà confrontarsi per comprendere eventuali margini di trattativa, considerando anche l’età e l’ingaggio del croato.

Il ritorno di Perišić a Milano rappresenterebbe un colpo di esperienza in un reparto chiave, ma la strada verso un accordo resta complessa e dipenderà dalle strategie dei prossimi giorni.