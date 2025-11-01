Inter, Thuram verso il rientro: Chivu decide per Verona

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Thuram recuperato: Chivu valuta la convocazione

Buone notizie per l’Inter: dopo oltre un mese di stop, Marcus Thuram è pronto a tornare a disposizione. Il francese, fermo dalla fine di settembre, ha svolto ieri il primo allenamento completo alla Pinetina, confermando la piena ripresa sul piano fisico e atletico. Questa mattina Cristian Chivu lo valuterà nella rifinitura, prima di decidere se inserirlo tra i convocati per la trasferta di Verona.

Un rientro gestito con cautela

Nessuna forzatura: lo staff medico e tecnico dell’Inter intende evitare qualsiasi rischio di ricaduta: anche in caso di convocazione, Thuram partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare solo per un breve spezzone. L’obiettivo è riportarlo gradualmente in condizione, con un minutaggio crescente tra Serie A e Champions League, dove mercoledì i nerazzurri affronteranno il Kairat a San Siro.

Inter, pochi cambi per la sfida di Verona

Chivu non dovrebbe modificare radicalmente la formazione. Dopo il successo con la Fiorentina, conferma in vista per Petar Sucic, autore di un gol straordinario mercoledì, che agirà accanto a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Possibile ritorno di Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco o da centrale in luogo di Alessandro Bastoni. In difesa ballottaggio tra Stefan De Vrij e Yann Bisseck, mentre in attacco tornerà Bonny, protagonista nel turno infrasettimanale con un rigore conquistato.

