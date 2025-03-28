Inter, Thuram: “Sono tra i primi dieci attaccanti al mondo”

Raffaele Campo · Pubblicato il 28 Marzo 2025

INTER THURAM – Marcus Thuram, attaccante alla seconda stagione con la maglia dell’Inter, ha rilasciato una intervista a Onze Mondial.

Queste le sue parole: “I 10 migliori attaccanti al mondo? Farvi una classifica così, su due piedi, dei migliori attaccanti al mondo, è troppo difficile. Ma se attraverso la vostra domanda mi chiedete se ritengo di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo, personalmente sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo. Per cosa? Perché oggi, a 27 anni, sono alla terza stagione da punta centrale, sto sviluppando tante cose, sto facendo molta strada e ho la possibilità di migliorare come numero 9“.

INTER THURAM – Continua: “Ho parlato con Anelka, Trezeguet e Henry. Mi hanno dato dei consigli. I consigli cambiano a seconda del giocatore e di cosa gli piaceva fare. Ma una cosa è certa, chiacchierare con questo tipo di giocatori fa risparmiare molto tempo. Una frase forte? Ti direi una frase di Thierry Henry sul ripetere in campo quello che ti piace. Mi diceva sempre: “Se c’è un’azione che ti piace e che padroneggi, devi fare tutto il possibile per ritrovarti in quella situazione. Non dobbiamo giocare a caso, dobbiamo riuscire a creare quella situazione preferenziale”. E più situazioni riesci a padroneggiare, più diventi inarrestabile“.

INTER THURAM

Infine: “Fin da quando ero piccolo, ho saputo che mio padre giocava a calcio. Anche il mio fratellino sa che suo padre gioca a calcio, che anche suo fratello gioca a calcio. Per me è motivo di orgoglio. Sono felice di essere “il figlio di”. Potete immaginare, sono il figlio di Lilian Thuram. Sono Marcus Thuram. Sono il fratello di Khephren Thuram. Non vedo perché mi dovrebbe stancare, è motivo di orgoglio. Mio padre era uno dei migliori difensori al mondo. Oggi gioco nell’Inter, vinco titoli, Khéphren gioca nella Juventus“.

LEGGI ANCHE: