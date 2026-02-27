Inter, Thuram non è più intoccabile: ecco il possibile scenario estivo

In casa Inter si apre una riflessione che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: Marcus Thuram non è più considerato incedibile. L’attaccante francese, protagonista di un avvio brillante, ha progressivamente perso centralità nel corso della stagione.

I numeri restano significativi, dodici reti complessive, ma le prestazioni recenti hanno alimentato valutazioni interne. La dirigenza nerazzurra osserva e pianifica il prossimo mercato con pragmatismo.

Gerarchie cambiate

Il tecnico Cristian Chivu ha promosso con convinzione Pio Esposito, destinato a trovare spazio anche nella prossima stagione. Buone indicazioni anche su Bonny, ritenuto affidabile come quarta punta. Con Lautaro Martinez intoccabile, le gerarchie offensive stanno evolvendo.

In questo contesto, Thuram appare meno centrale rispetto a inizio anno. Il francese sembra aver sofferto la concorrenza interna e l’idea di una cessione in estate non è più tabù.

Clausola e bilancio

Un anno fa l’Inter temeva il pagamento della clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Oggi il club sarebbe disposto ad ascoltare offerte anche inferiori, purché ritenute congrue. Arrivato a parametro zero nel 2023, l’eventuale addio genererebbe una plusvalenza rilevante.

Molto dipenderà anche dal rendimento internazionale del giocatore nei prossimi mesi. Se il valore di mercato dovesse crescere, la valutazione potrebbe cambiare.

Il mercato è ancora lontano, ma l’idea è chiara: nessuno nell’Inter è davvero intoccabile, nemmeno Thuram.