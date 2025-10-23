Inter su Ziółkowski: il talento della Roma nel mirino nerazzurro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

L’Inter osserva Jan Ziółkowski: talento della Roma nel mirino

L’Inter ha acceso i riflettori su Jan Ziółkowski, difensore classe 2005 di proprietà della Roma. Come riportato da L’Interista, i dirigenti nerazzurri sono rimasti colpiti dalle ultime prestazioni del giovane polacco, in particolare dalla sua prova convincente nella sfida proprio contro l’Inter di sabato sera, alla sua terza presenza in Serie A.

Versatilità e intelligenza tattica: le qualità che piacciono all’Inter

Ziółkowski ha mostrato grande maturità e duttilità tattica, qualità che non sono passate inosservate agli occhi dell’area sportiva nerazzurra. Il difensore può agire sia da centro-destra che da centro-sinistra in una linea a tre, un profilo ideale per gli schemi di Cristian Chivu, soprattutto in caso di partenza di Yann Bisseck, la cui permanenza a Milano non è scontata.

Possibile affare tra Inter e Roma nel mercato invernale

Sotto contratto con la Roma fino al 2030, Ziółkowski è valutato circa 10 milioni di euro. L’Inter potrebbe approfondire i contatti con i giallorossi nelle prossime settimane, valutando un’operazione che consentirebbe al giovane difensore di crescere in un contesto tecnico di alto livello.

Il futuro di Ziółkowski passa dal mercato di gennaio

Le prossime mosse dei due club chiariranno se l’interesse dell’Inter si trasformerà in una trattativa concreta. Per ora, Jan Ziółkowski resta uno dei prospetti più interessanti del panorama difensivo italiano.

LEGGI ANCHE: